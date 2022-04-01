Ukrayna-Rusya krizi... Türkiye garantör ülke olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yanıtladı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TRT Haber'de katıldığı programda Ukrayna-Rusya krizine ilişkin son gelişmeleri aktardı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Kiev ve civarında bir rahatlama var ama Ukrayna endişeli. Ateşkes süresince tedrici olarak ilerleme var.

* Müzakerelerin somut netice vermesini sağlamalıyız. Ancak liderler düzeyinde bir görüşmede son nokta konulabilir. Şu an o aşamada değiliz ama olumlu bakıyoruz.

MONTRÖ ANLAŞMASI



* Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla yakın temasımız sürecek. Boğazları ve Karadeniz'i savaşın dışında tuttuk.

* Doğrudan NATO anlaşmasının 5. Maddesi'ne uyan ya da benzer bir güvenlik rejiminin kurulma ihtimalini biraz zayıf görüyorum. Ukrayna'nın güvenlik garantileri istemesi hakkıdır.



TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLACAK MI?



* Şu an garantörlük aşamasında değiliz, biz bu konuya olumlu bakıyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın hem konuştuğu hem güvendiği nadir birkaç ülkeden biriyiz.

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* Bu savaş sona erdiğinde mutlaka yeni bir güvenlik mimarisi inşa edilecek. Dünya sisteminde küresel, jeopolitik dengeler yerine oturmadı. Soğuk Savaş sonrası bazı ülkeler kendilerine güvenli alanlar oluştururken bazı ülkeler kendilerini güvende hissetmediler. Bu denge kurulmadan sorunların çözülmesi mümkün olmayacak.



* Batılı dostlarımız da bizim dengeli duruşumuzu anlıyorlar. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak? Yaptırımlarla ilgili Birleşmiş Milletler'de alınmış bir karar yok. Türkiye'nin yaptırım uygulamaması iletişim kanalının açık tutulması açısından önemliydi.