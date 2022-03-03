Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ukrayna oturumunda kapılar kapandı

#Rusya#Ukrayna#Mevlüt Çavuşoğlu
Ukrayna oturumunda kapılar kapandı

Hükümet, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili muhalefetin de talep ettiği bilgilendirmeyi Meclis’te kapalı oturumda yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bilgi verdiği görüşmede anlatılanlar devlet sırrı sayılıyor ve tutanaklar en az 10 yıl açıklanmıyor.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Meclis Genel Kurulu’nda Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla Başkanlık Divanı’na başvurdu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler hakkında” Çavuşoğlu’nun hükümet adına yapacağı bilgilendirmenin ardından parti gruplarının temsilcilerine de söz vereceğini açıkladı. AK Parti Grup Bakanvekili Cahit Özkan’ın talebiyle görüşmenin “kapalı” yapılması kararlaştırıldı. Genel Kurul’dan milletvekilleri dışındakiler çıkarılırken sadece yeminli stenograflar ile sağır-dilsiz kavaslar görev aldı. Genel Kurul salonunun açıldığı kulisler ile basın koridorunda salona bitişik basın büroları da boşaltıldı.

10 YIL DEVLET SIRRI

Gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak. Kapalı oturumun tutanağı bir zarfa konularak görevli kâtip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor. 10 yıllık süre dolduğunda tutanaklar, grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamayla açılabiliyor.

Haberin Devamı

Ukrayna oturumunda kapılar kapandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Mevlüt Çavuşoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin