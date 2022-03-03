Ukrayna oturumunda kapılar kapandı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Meclis Genel Kurulu’nda Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla Başkanlık Divanı’na başvurdu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler hakkında” Çavuşoğlu’nun hükümet adına yapacağı bilgilendirmenin ardından parti gruplarının temsilcilerine de söz vereceğini açıkladı. AK Parti Grup Bakanvekili Cahit Özkan’ın talebiyle görüşmenin “kapalı” yapılması kararlaştırıldı. Genel Kurul’dan milletvekilleri dışındakiler çıkarılırken sadece yeminli stenograflar ile sağır-dilsiz kavaslar görev aldı. Genel Kurul salonunun açıldığı kulisler ile basın koridorunda salona bitişik basın büroları da boşaltıldı.

10 YIL DEVLET SIRRI

Gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak. Kapalı oturumun tutanağı bir zarfa konularak görevli kâtip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor. 10 yıllık süre dolduğunda tutanaklar, grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamayla açılabiliyor.

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