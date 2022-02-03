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Ukrayna NATO ülkesi mi?

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Ukrayna NATO ülkesi mi

Ukrayna NATO ülkesi mi sorusu, siyasi gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Ukrayna NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer alıp almadığı ile gündemde yer alıyor. Rusya'nın, eski sovyet ülkelerinin NATO'ya üyeliği konusundaki net tavrı dolayısıyla artan gerilim, dünya basınının da konusu oldu. Peki, Ukrayna NATO'ya üye mi? İşte, o detaylar

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Ukrayna NATO'ya üye mi sorusu, son gelişmelerin akabinde pek çok kişinin merak ettiği husus oldu. Rusya ile oluşan gerilimin ardından geçtiğimiz yıl açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurmuştu. Peki Ukrayna NATO'ya üye mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

UKRAYNA NATO'YA ÜYE Mİ?

Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz yaz aylarında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı. 

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO üyeliǧi “bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine” açıktır.

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NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir;

  • ALMANYA (1955)
  • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
  • ARNAVUTLUK (2009)
  • BELÇİKA (1949)
  • BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
  • BULGARİSTAN (2004)
  • ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
  • DANİMARKA (1949)
  • ESTONYA (2004)
  • FRANSA (1949)
    HIRVATİSTAN (2009)
    HOLLANDA (1949)
  • İSPANYA (1982)
  • İTALYA (1949)
  • İZLANDA (1949)
  • KANADA (1949)
  • KARADAǦ (2017)
  • KUZEY MAKEDONYA (2020)
  • LETONYA (2004)
  • LİTVANYA (2004)
  • LÜKSEMBURG (1949)
  • MACARİSTAN (1999)
  • NORVEÇ (1949)
  • POLONYA (1999)
  • PORTEKİZ (1949)
  • ROMANYA (2004)
  • SLOVAKYA (2004)
  • SLOVENYA (2004)
  • TÜRKİYE (1952)
  • YUNANİSTAN (1952)

 

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