Ukrayna NATO ülkesi mi?

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Ukrayna NATO'ya üye mi sorusu, son gelişmelerin akabinde pek çok kişinin merak ettiği husus oldu. Rusya ile oluşan gerilimin ardından geçtiğimiz yıl açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurmuştu. Peki Ukrayna NATO'ya üye mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

UKRAYNA NATO'YA ÜYE Mİ?

Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz yaz aylarında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO üyeliǧi “bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine” açıktır.

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NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir;

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)