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Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'nda yardımlar toplanıyor

#İSTANBUL#Ukrayna#Rusya
Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğunda yardımlar toplanıyor

Ukraynalılara destek için getirilen yardım malzemeleri, Bakırköy'de bulunan Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca teslim alınıyor.

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Bakırköy Yeşilköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğuna, Ukraynalıların yanı sıra Türkler tarafından hazırlanan yardım kolileri, teslim ediliyor. Teslim alınan yardım paketleri içerisindeki ilaç, tıbbi ve medikal malzemeler, bebek ürünleri, ortopedik ürenler, tekstil, gıda ve ürünleri konsolosluk çalışmaları tarafından alınıyor. Ukraynalı Natalia Koçer, "Benim ailem şu anda Ukrayna'da. Biz yardım ediyoruz. Orada gerçekten bir savaş var. Biz Ukrayna'yı çok seviyoruz herkes yardım ediyor. Türkler inanılmaz bize destek oluyor bizim arkadaşlarımız bana çok destek oluyor. Yemek gönderiyorum konserve kutuları var. Çocuklar için aynı zamanda çikolata var. Kıyafet var, bol bol yemek gönderiyorum. Sadece ailem değil bütün akrabalarım orada kaldı. Harkov ölüyor, Kiev ölüyor. Kiev'de yemek yok biz destek olmak zorundayız." dedi.

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"İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR"

Türk yardımsever Deniz Mete ise, "Kendim yardım ediyorum. Türküm ben arkadaşlarımız var Ukraynalı. Kendilerine yardım etmek istiyoruz. Savaşı tabii ki desteklemiyoruz, tüm dünyada bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Kimse bu konuda kayıtsız kalmasın. İnsanlık dramı yaşanıyor." diye konuştu.

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#İSTANBUL#Ukrayna#Rusya

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