Ukrayna İHA’larla vurdukça Rusya yanıyor

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş her geçen gün daha acımasız ve yıkıcı hal alırken, uzun menzilli insansız hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya devam eden Ukrayna, Rusya’nın varlıklarını kül etmeye devam ediyor. Geçen hafta, Moskova’da bulunan “Wildberries” adlı internet satış zincirinin iki dev deposu daha hedef alınmış, Rus halkının sipariş ettiği milyarlarca dolarlık malı kısa sürede kül olmuştu. Ukrayna ordusu dün gece de Rusya topraklarında yine “Wildberries” depolarını hedef aldı. Son saldırıda Rusya’nın güneyinde Krasnodar ile Nevinomisk şehirlerinde yer alan biri 150 bin, diğeri 120 bin metrekare alana sahip iki depo yok edildi. Alevlerden yükselen kara duman gökyüzünü kaplarken manzara kıyamet gününü anımsattı. Saldırı öncesinde tahliye alarmı verildiği için can kaybı yaşanmadığı bölge valisi Vladimir Vladimirov tarafından açıklandı.

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3 MİLYAR DOLAR ZARAR

Son bir haftada Rusya içlerinde “Wildberries” zincirine ait dördüncü deponun yakılmasını değerlendiren “Data Insight” ekonomi ajansı yöneticisi Sergey Semko, şirketin ve Rusya’nın uğradığı zararı 230 milyar ruble (yaklaşık 3 milyar dolar) olarak açıkladı. Ukrayna’daki askeri uzmanlar ise Wildberries zinciri depoları ardından Rusya’da yeni hedefin benzer iş yapan “Ozon” şirketi olacağını dile getirdi. Dün gece Ukrayna’nın hedefi sadece depolar olmadı. Yine Krasnodar şehri yakınında Armavir petrol rafinerisi de isabet aldı. Rafineride çıkan yangının geniş alanı kapladığı görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Ukrayna ordusunda patlak veren yönetici krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Savunma Bakanı Mihail Fyodorov’un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından geçtiğimiz günlerde görevden alınmasına halk tarafından geniş çaplı protesto gösterileriyle tepki gösterilmesinin ardından Zelenski bu kez de Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskı’yi de görevden aldı. 35 yaşındaki eski bakan Fyodorov ile kıdemli ordular komutanı Sırski arasında anlaşmazlık olduğu biliniyordu. Zelenski, Genelkurmay Başkanlığı görevine Mihail Drapati’yi atadı.

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FYODOROV’A YENİ GÖREV

Zelenski ayrıca halkın hoşnutsuzluğuna yol açan eski Savunma Bakanı Mihail Fyodorov’un hükümette insansız hava sistemlerini geliştirmeyi sürdürecek görevler verileceğini duyurdu. Ukrayna’nın Rusya karşısında modern insansız hava araçlarıyla havada üstünlük elde etmesi halk tarafından Fyodorov’a mal edilmişti.

LAVROV VE RUBIO FİLİPİNLER’DE GÖRÜŞECEK

Rusya ile Ukrayna, birbirini taş devrine geri döndürmek için yoğun altyapı saldırılarına devam ederken, Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ile Marco Rubio, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirve’sinde bugün bir araya gelecek. ABD tarafı Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rusya’ya toprak verme sözü verilmediğini söylerken, Rus tarafı Putin-Trump arasında geçen yıl düzenlenen Alaska zirvesini anımsatarak “Ukrayna savaşını bitirme hususunda anlaşmıştık. Yoksa sözünüzden caydınız mı?” sorusunu soracak.

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Rus bakan Lavrov, “Aramızda netleştirmemiz gereken çok konu var. En önemlisi de 15 Ağustos 2025 tarihinde Alaska’da yapılan Putin-Trump zirvesinde Ukrayna savaşının nasıl bitirileceği konusunda anlaşmaları. Ben ABD lideri Trump’ın orada Putin’e verdiği sözleri hala kalbimde taşıyorum. Rubio’ya bu sözlerin günümüzde geçerli olup olmadıklarını soracağım” açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise daha önce “Alaska buluşmasında kararlaştırılan veya imzalanan bir belge yok. Orada sadece Rus tarafıyla fikir alışverişinde bulunduk. Hangi adımı atacağı Ukrayna kendisi bilir” demişti.