Ukrayna için yapılan savaş gemisi Tuzla’da suya indi

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Türkiye’de Ukrayna için inşa edilen ikinci MİLGEM korveti Getman İvan Vigovskiy (Hetman Ivan Vygovskyi),Tuzla’daki tersanede yapılan törenle suya indirildi. Törene Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neyijpapa, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy, Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna’nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu İstişare Kurulu Sekreteri Snaver Seythalil, Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenur Mambetov ve diğer Ukraynalı temsilciler katıldı. Türkiye’den ise törene BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve diğer yetkililer katılım sağladı.

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İLK SEYİR 2026’DA

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte tüm güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade ederek, “Türk savunması için çıktığımız bu yolda mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere aktarıyoruz” dedi. Geminin 2026 yılında ilk seyrini gerçekleştireceğini duyuran Güleryüz, “İkinci gemi 2027 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna donanmasına teslim edilecektir” bilgisini verdi.

ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Törende konuşan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neyijpapa, Rusya’nın saldırılarına rağmen savaşın üçüncü yılında Ukrayna’nın Türk dostlarıyla birlikte savaş gemilerini inşa ettiğini belirterek, “Ukrayna’nın kendi gemilerini inşa edebileceğine kimse inanmıyordu. Ama savaşın üçüncü yılında Ukrayna, Türk dostlarımızla birlikte inşa ediyor. Bu tür gemilere çok ihtiyaç duyuyoruz“ dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ikinci Ada sınıfı korvetinin denize indirilmesinin Ukrayna için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu sadece yeni bir gemi değil, donanmamızın yeniden dirilişinin, milli gururumuzun ve gücümüzün simgesidir” diye konuştu. Törenin Ukrayna donanması için tarihi bir olay olduğunu kaydeden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska ise, “Ukrayna şu an sadece kendisi için değil barış içinde var olmanın ilkeleri için mücadele ediyor. Bu gemi bu amacımıza doğru atılan bir adım daha” ifadelerini kullandı.

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YAPIMINA 2022’DE BAŞLANDI

Ukrayna, 2020 yılında Türkiye’ye 1+3 adet Ada Sınıfı korvet tipi savaş gemisi siparişi vermişti. Ukrayna Donanması için STM ana yükleniciliğinde Türkiye’de inşa edilen Getman İvan Mazepa (Hetman Ivan Mazepa) Korveti, Ekim 2022’de düzenlenen törenle denize indirilmişti. İkinci korvetin inşa faaliyetlerine de 2022 yılı sonunda başlanmıştı.