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Ukrayna dili Rusça mı?

#Ukrayna#Ukrayna Dili#Ukrayna Rusça Mı Konuşuyor
Ukrayna dili Rusça mı

Ukrayna dili Rusça mı sorusu, iki ülke arasında artan gerilimin ardından kamuoyunun merak ettiği konu oldu. Birbirine yakın iki ırk olmaları dolayısıyla dillerinin de ortak olup olmadığı merak edilen Rusya ve Ukrayna, temelde aynı ancak özelde farklı bir yapıya sahiptir. İşte, Ukrayna dili Rusça mı sorusuna yönelik bazı detaylar

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Ukraynaca (Ukraynaca: украї́нська мо́ва, ukrayinska mova), Doğu Slav dillerine ait bir dil. Ukrayna'nın resmî dilidir. Tarihsel olarak Rutence veya Küçük Rusça olarak da bilinir.

Ukraynaca Kiril alfabesi ile yazılır. Rusça, Lehçe, Slovakça gibi yakın akrabası olan Slav dilleriyle ortak kelime haznesi geniştir.

Tarihsel dilbilimciler, Ukrayna dilinin kökenini orta çağdan kalma Kiev Knezliğinin Eski Doğu Slavcasına kadar izler. Kiev Knezliğinin dağılmasından sonra dil, Rutence adı verilen bir forma dönüştü. Rutence ile birlikte, modern Ukrayna topraklarında, Kilise Slavcası'nın Kiev versiyonu ayin törenlerinde de kullanıldı. Ukraynaca, Kazak Hetmanlığı'nin kurulmasıyla ilişkili olarak 17. yüzyılın sonlarından beri yaygın olarak kullanılmaktadır. 1804'ten Rus Devrimi'ne kadar, Ukrayna dili, Ukrayna'nın büyük bölümünün (Orta, Doğu ve Güney) bulunduğu Rus İmparatorluğu'ndaki okullarda yasaklandı. Dilin hiçbir zaman yasaklanmadığı Batı Ukrayna'da türkülerde (gezgin müzisyenler) ve önde gelen yazarlar arasında her zaman yeterli bir temelde korunmuştur.

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