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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 22:16 | Son Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.     

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. 

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