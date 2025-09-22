×
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

#Ukrayna#NATO#Zelenskiy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 21:58

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'taki Genel Kurul öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiklerini açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York'ta Genel Kurul'da yapılacak çok sayıda toplantıdan önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile özellikle Rus saldırılarına karşı gerçek bir koruma ihtiyacı hakkında oldukça detaylı bir görüşme yaptık" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri hakkında müttefiklere bilgi aktardığını belirten Zelenskiy, "Bu sistemlerin olması, Rusya'nın savaşma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyebilir” dedi.

Zelenskiy, Rutte ile görüşmesinde ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) programının faaliyetlerini de ele aldıklarını kaydederek, "Mark Rutte, diğer müttefiklerle uygun iletişim kurmayı başlattı" açıklamasında bulundu.

