Ukrayna Büyükelçisi: Kurtuluş Savaşınız ilham kaynağımız

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Bağımsızlık Günü öncesi Hürriyet’e konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, barış sürecine ve Ukrayna halkına verdiği desteğe minnettar olduklarını vurguladı. Bodnar, “Tarihi bir başarı örneği olarak Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce sayıca çok daha fazla üstün düşmanlara karşı verdiği bağımsızlık ve başarı mücadelesi bizim için ilham kaynağı oluyor” dedi. Büyükelçinin değerlendirmeleri şöyle:

UKRAYNA’DA DURUM STABİL

“Ukrayna olarak kendi topraklarımızdaki cephe hattını tutmaya çalışırken, Rusya topraklarında da belli operasyonları sürdürüyoruz. Ukrayna’daki durumun stabil olduğunu söyleyebilirim. En çok etkilenen kesim cephe hattına yakın bölgelerde yaşayanlar.

EN BÜYÜK SORUN ELEKTRİK

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Ukrayna çok sayıda tarım ürünü üretiyor. Gıda sıkıntısı yaşanmıyor. En büyük sorun Rusların altyapıyı vurması sebebiyle elektrik. Aralarında Türkiye’nin de olduğu partnerlerimize müteşekkiriz. Jeneratör, transformatör gibi ekipmanları sağladılar. Bu şekilde halkımız hayatta kalıyor. Halkımız zafere inandığı için bütün bu zorluklara rağmen direnmeye devam ediyor.

ADİL BİR BARIŞ ANLAŞMASI

Bütün komşuları ile barış isteyen ve savaşın bitmesini en çok isteyen de Ukrayna’dır. Hatta bu savaşın hiç başlamamasını isterdik. Ancak bu savaş bağımsızlık savaşı bile değil hayatta kalma mücadelesidir. Rusya’nın hedefi Ukrayna’yı tamamen yok etmek. Şu anda mevcut sınırlar çerçevesinde savaşı bitirsek dahi yarın Rusya’nın güç toplayıp yeniden savaş açmamasının garantisi yok. Bütün bölgemize içinde Türkiye’nin olduğu birçok ülkeye tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle bizim bütün taraflardan ricamız adil barış için katkı sağlamalarıdır.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK

Birçok ülkenin fikrini dikkate alan ve Rusya’nın başka bir ülkeye saldırmasını engelleyecek mekanizmaların geliştirilmesi gerekir. Gerçekten çalışacak bir uluslararası güvenlik mekanizmasının geliştirilmesi şarttır. Çünkü mevcut olanlar ne savaşı önlemek ne de durdurmak için yeterli değiller.

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Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylediği çok güzel bir söz var. Dünya gerçekten de beşten de büyüktür. BM Güvenlik Konseyi Daimi Konseyi üyeleri arasında aslında uluslararası hukukun garantörü olması gerekirken, birçok kez ihlal eden taraflar olduklarını görüyoruz. Bu nedenle küresel güvenlikten sorumlu olacak daha verimli bir güvenlik mekanizmasının inşası için çaba sarf etmeliyiz.

YAPTIRIMLARA UYULMALI

Bir an barışın sağlanması ve saldırganın savaşı sürdürme kabiliyetini azaltmak için bütün dünyadan Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara uyulması ve Rus şirketlerinin yaptırım dahilinde kendilerine yasak olan ürünlere erişimlerinin engellenmesi konusunda bir ricamız var.”

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NATO LİDERLİK YAPAMADI

"NATO’nun saldırganın caydırılması ve durdurulması konusunda da liderlik rolünü tamamen yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Biz açık sözlü şekilde NATO’ya şunu diyoruz. Kendinizi savunmanın en mantıklı, en ucuz yolu Ukrayna’ya destek vermektir. Böylece yarın bir gün Rusya bir NATO ülkesine saldırmaz ve siz topyekün bir savunmayı kendi kaynaklarınızla yapmak zorunda kalmazsınız. Diğer taraftan hiçbir şekilde NATO’ya dahil ülkelerin halklarının bu savaşa dahil olmasını ve bizim için savaşmasını istemiyoruz. Bizim NATO’ya üye olarak katılma isteğimiz zaten savaş sonrası dönem için geçerli. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse, Ukrayna Rusya’ya karşı verdiği savaşta NATO’yu da savunuyor. Diğer taraftan gelecekte Ukrayna’nın NATO üyeliği örgüt için çok ciddi katma değer olacaktır.”

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‘19 BİN ÇOCUK KAÇIRILDI’

Büyükelçi, savaşta şehirlerin haritadan silindiğini, 500’ü aşkın çocuk, 4 bine yakın kadın olmak üzere binlerce sivilin öldüğünü, 19 bin Ukraynalı çocuğun Rusya tarafından kaçırılıp, Rus ailelerin yanında beyinleri yıkanıp Ukrayna düşmanı yetiştirildiğini iddia etti.