Ukrayna Başkan Yardımcısı: Türkiye ile birlikte kargo uçağı yapabiliriz

Uruskiy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le beraber Türkiye ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2. Mriya'nın tamamlanmasını görüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin stratejik kargo uçaklarına ilgisinin olduğunu aktaran Uruskiy, ellerindeki "Ruslan" tipi kargo uçaklarının kendilerine yettiğini bu nedenle satamayacaklarını ifade ederek, "Ancak eğer yatırımcılardan talep olursa, 2. Mriya'yı bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük uçağı 1988'de yapıldı. Mriya'nın ikincisine de başlandı ancak bitirilemedi, 2. Mriya'nın sadece gövdesinin yapıldığı biliniyor, bitirilmesi için ise 300-400 milyon dolar bütçe gerektiği düşünülüyor.