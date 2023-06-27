‘Ukrayna Barışı’ toplantısına Türkiye’den üst düzey katılım

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın da katıldığı toplantıda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İngiltere, ABD, Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Japonya’nın ulusal güvenlik danışmanları ve siyasi danışmanlar yer aldı. İki gün süren toplantıda, Ukrayna’daki son durum ele alınırken bundan sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıyı Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak Twitter hesabından duyurdu.