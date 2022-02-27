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Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da

#İstanbul#Ukrayna#Odessa Limanı
Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbulda

Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarından füze isabet etmesi sonucu 1 gemi personelinin yaralandığı, arka kısmından da hasar alan gemi hasar tespit çalışması için İstanbul'a geldi.

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Ukrayna Rusya savaşında geçtiğimiz günlerde bir yük gemisi Odessa Limanı açıklarından füze isabet ettiği bildirilmiş ve bir gemi personeli yaralanmıştı. Japonya'da bir firmaya ait 'Namura Queen' isimli dökme yük gemisi bugün saat 14.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 229 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri de eşlik etti.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbulda

Geminin boğaz geçişi esnasından geminin arka bölümünden hasar aldığı kameralara yansırken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Gemi hasar tespit çalışması ve yaralanan personelin tedavisi için İstanbul'da demirledi.

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DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından' Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan 3'e yükseltilmiştir' denildi.

Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbulda

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#İstanbul#Ukrayna#Odessa Limanı

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