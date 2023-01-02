Ukrayna 2023’ü saldırılarla karşıladı

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Açıklamada, Rus saldırılarının, özelikle başkent Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirterek, “Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Rusya’ya karşı “terör saldırıları” gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları (İHA) üretimi yapılan tesisleri vurduklarını bildirdi.