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Ukrayna 2023’ü saldırılarla karşıladı

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#Ukrayna#Saldırı#Rusya
Ukrayna 2023’ü saldırılarla karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir gün içinde Ukrayna’ya toplam 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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Açıklamada, Rus saldırılarının, özelikle başkent Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirterek, “Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Rusya’ya karşı “terör saldırıları” gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları (İHA) üretimi yapılan tesisleri vurduklarını bildirdi.

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#Ukrayna#Saldırı#Rusya

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