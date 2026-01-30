×
UKOME onaylamadı... Kontak kapama cezasına ret

Güncelleme Tarihi:

UKOME onaylamadı... Kontak kapama cezasına ret
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME), bu yılki ilk toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin başkanlığında dün Feshane’de gerçekleşti.

Toplantıya, İETT’nin, 22 Mayıs 2025’te toplu olarak kontak kapatıp iş bırakma eylemine katılan özel halk otobüslerine verdiği toplam 64 milyon 819 bin liralık maddi ceza damga vurdu. UKOME, İETT’nin eylemcilere 64 milyon 819 bin TL ceza uygulanmasına ilişkin kararını onaylamadı. İETT’nin hem UKOME’nin bu kararını yargıya taşıyıp, hem de yeni bir karar alacağı öğrenildi.

İETT bünyesinde hizmet veren bazı özel halk otobüsleri Mayıs 2025’te hak edişlerini alamadıkları gerekçesi ile kontak kapatarak trafiğe çıkmamıştı. Gün içinde yapılan görüşmeler sonucu ödeme yapılarak kriz çözülmüş ve özel halk otobüsleri aynı gün yeniden sefere başlamıştı.

 

