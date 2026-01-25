Uğur Mumcu’suz 33 yıl unutmayacağız

Haberin Devamı

Yurttaşlar, Ali Seçkiner Alıcı ve Turhan Alıcı’nın türkülerine eşlik ederek Mumcu’yu andı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. CHP Lideri Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mumcu için alana karanfiller bıraktı. Özel, karanfil bırakıp mum yakmasının ardından basın açıklaması yaptı. Özel, 24 Ocak tarihinin Türkiye için taşıdığı ağır yükü hatırlatarak, Uğur Mumcu’nun yanı sıra aynı gün Diyarbakır’da pusuda katledilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve yine bir 24 Ocak günü hayatını kaybeden siyasetçi İsmail Cem’i de andı.

Mumcu için Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde düzenlenen anmada suikastin gerçekleştiği yere karanfiller bırakıldı.

CHP LİDERİ ÖZEL: O TUĞLA ÇEKİLECEK

CHP Genel Başkanı Özel, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu anma töreninde suikastin ardından “Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır’” denildiğini hatırlatılarak, “Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz”dedi. CHP Lideri Özel konuşmasında,“Arkadaşlar 33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreğimizde sönmeyen bir ateşin yıldönümündeyiz. Uğur Mumcu’nun katledildiği yerde, katledildiği sokakta onun hatırası önünde bir kez daha eğilerek ve yüreğimizde hiç sönmeyen o bir mumun acısını hissederek kendisini bir kez daha andık. Aynı tarih aynı zamanda Gaffar Okkan’ın ölüm yıldönümüdür. Aynı zamanda İsmail Cem’in ölüm yıldönümüdür. Her üçüne de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

