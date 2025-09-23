Uğur Mumcu suikastında Mehmet Ağar tanıklık yaptı

Haberin Devamı

Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili firari sanık Oğuz Demir’in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Mumcu’nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Ağar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılarak tanık olarak dinlendi. Ağar, 1996’da Güldal Mumcu ile arasında geçtiği iddia edilen ‘duvar’ diyaloğuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı. Ölümünden ben de üzüntü duydum. Kendisi Mülkiyeden sınıf arkadaşımdır. Zaman zaman evine gidip gelirdim, fikir alışverişinde bulunurduk. Ben o dönem kendisine koruma ekibini de görevlendirdim. Ülkenin tam bağımsızlığı, her türlü teröre karşı olmak ve hukuk devleti konularında hemfikirdik. ‘duvar’ sözünü ben söylemedim. Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü.” Ağar, “Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu?” sorusu üzerine, “Ben neden korkayım. Duvar da tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister” diye konuştu.

GLADYO YANITI

Haberin Devamı

Ağar, “Devlet mekanizmasında engellemeye şahit oldunuz mu?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Asla öyle bir şey söz konusu değil; hatta çözülmesi için çaba sarf edildi.” Eski bir Hava Kuvvetleri mensubunun ‘Mossad’ın işidir’ sözüne ilişkin de Ağar, “Somut bir delil olmadan değerlendirme yapmak olmaz, aksi durumda devleti sıkıntıya sokarız” dedi. Ağar, “O dönem elinize istihbari bilgi geçti mi?” sorusuna da “Biz Meclis komisyonunda da söyledik. O dönemde, alt rütbelerdeyken biz terörün arkasında Sovyet Rusya’nın olduğunu düşünüyorduk; sonradan Batılıların arkasında olduğunu fark ettik. Yaptığımız işlerin devlet kayıtları vardır. Gladyo diye bir şeyin bizimle alakası yoktur. Bunlar hayali meselelerdir.”

DEMİR ARANIYOR

Sanık Demir ve ailesinin Avustralya’da olduğu iddialara ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na yazı yazılmasına, Emniyet, İstihbarat, MİT ve jandarmaya Demir’in yerinin belirlenmesi için müzekkere yazılmasına karar verilerek duruşma ertelendi.