Uğur Mumcu suikastında firari sanık Avustralya’dan istenecek

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 07:00

GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu’nun öldürülmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir’in yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanığın Avustralya’da olma ihtimaline karşı iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülmesi ile ilgili firari sanık Oğuz Demir’in Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Mumcu’nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Duruşmayı bazı milletvekilleri de takip etti. Davada Mumcu Ailesi’nin avukatı, sanık Demir adına kayıtlı bir araç olduğunu söyleyerek, bu araca ilişkin araştırma yapılmasını istedi. Ayrıca Demir ve ailesinin Avustralya’da olduğuna dair bilgiler olduğu belirtilerek, iadesi için gereğinin yapılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir adına kayıtlı olduğu belirtilen aracın ilk tescil tarihinden itibaren trafikte gördüğü işlemlerin niteliğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verdi. Sanığın Avustralya’da olma ihtimali bulunduğu kaydedilerek iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına hükmedildi. Yine Demir’in ailesinin Türkiye’ye giriş yapıp yapmadığının araştırılması için gerekli yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı. Duruşma 14 Temmuz’a ertelendi. 

CHP’Lİ GÜNAYDIN: O TUĞLAYI ÇEKECEĞİZ

Duruşmayı takip eden CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı:

“Üzerine kayıtlı araba hâlâ Ankara’da dolaşmaya devam ediyor. Mahkeme kayıtlarında eşinin ve çocuklarının Avustralya’dan Türkiye’ye giriş çıkış yaptıklarına dair bilgiler var. O halde Oğuz Demir belki de Avustralya’da. Aramızda ikili anlaşmalar var. Kırmızı bültenle aranan bir caniden bahsediyoruz. Neden bu kişi bugüne kadar yakalanamadı? Birileri o tuğlayı çekmek istemiyor mu? Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz. Eninde sonunda onun bütün faillerini mutlaka ortaya çıkaracağız ve mutlaka o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın. Yeter ki Türkiye aydınlansın.”

Uğur Mumcu suikastında firari sanık Avustralya’dan istenecek

 

