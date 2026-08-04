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Uğur Mumcu randevusu

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Mumcu#Adalet Bakanlığı#Suikast
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

Gazeteci Uğur Mumcu suikastı son günlerde yeniden gündeme gelirken Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ağustos günü Mumcu ailesiyle görüşecek. Ailenin isteğiyle verilen randevuda dosyanın son durumu konuşulacak.

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ADALET Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüşecek. Ailenin randevu talebi üzerine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verildi ve görüşme kararlaştırıldı. Görüşmede Mumcu suikastı dosyasının son durumu aileye aktarılacak. Mumcu ailesi de sabah saatlerinde bir açıklama yayımlayarak dosyayla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Uğur Mumcu’nun ailesinin “değişmeyen talebinin cinayetin yalnızca uygulayıcılarıyla değil; karar veren, azmettiren, yönlendiren, koruyan ve varsa uluslararası bağlantılarıyla birlikte tüm yönleriyle ortaya çıkarılması” olduğu belirtildi.

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MOSSAD İDDİASI

Cinayetin daha geniş biçimde araştırılmasına karşı olmadıklarını belirten Mumcu ailesi, MOSSAD iddiasının bombayı hazırladığı kesinleşmiş yargı kararıyla kabul edilen Ferhan Özman tarafından da yargılamanın yenilenmesi için öne sürüldüğünü hatırlattı. Mahkemenin ayrıca, söz konusu iddianın dosya kapsamındaki maddi olgularla desteklenmediğini, kişisel kanaat ve değerlendirme niteliğinde kaldığı sonucuna vardığı belirtilen açıklamada, kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla belirlenmiş örgütsel yapı ve failler bir yana bırakılarak başka yapılar üzerine kurulacak yeni ve soyut her araştırmanın zaman aşımı engeliyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

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AİLENİN TALEBİ

Açıklamada, Mumcu ailesinin yeniden inceleme sürecinin amacı kapsamı ve yöntemi konusunda bilgi almak ve kaygılarını doğrudan iletmek amacıyla 27 Temmuz’da Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten randevu talep ettikleri bildirildi.

  

 

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#Uğur Mumcu#Adalet Bakanlığı#Suikast

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