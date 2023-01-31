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Uğur Mumcu için koştular

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#Uğur Mumcu#Koşu#Kartal Balaediyesi
Uğur Mumcu için koştular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

İstanbul’da gazeteci-yazar Uğur Mumcu anısına düzenlenen koşunun 12’ncisi dün gerçekleşti.

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Kartal Belediyesi’nin 25 yıl önce bombalı suikast sonucu öldürülen Uğur Mumcu’nun anısına 2010 yılından beri düzenlendiği koşuya, soğuk ve yağışlı havaya rağmen 1500’den fazla sporcu katıldı. Topluca ısınma hareketleri yapan sporcular saat 10.30’da start çizgisindeki yerlerini aldı.

Uğur Mumcu için koştular

Yarışın startını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı İbrahim Ateş birlikte verdi.

Uğur Mumcu için koştular

Kartal’dan Dragos’a gidiş-dönüş 10 kilometrelik parkuru büyükler genel erkeklerde Mestan Turhan birinci, Ege Yolöldüren ikinci, Fatih Korkunç üçüncü tamamladı. Büyükler genel kadınlarda birinci Ezgi Kaya, ikinci Hatice Yıldırım, üçüncü ise Remziye Erman oldu. 

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#Uğur Mumcu#Koşu#Kartal Balaediyesi

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