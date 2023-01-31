Uğur Mumcu için koştular

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Kartal Belediyesi’nin 25 yıl önce bombalı suikast sonucu öldürülen Uğur Mumcu’nun anısına 2010 yılından beri düzenlendiği koşuya, soğuk ve yağışlı havaya rağmen 1500’den fazla sporcu katıldı. Topluca ısınma hareketleri yapan sporcular saat 10.30’da start çizgisindeki yerlerini aldı.

Yarışın startını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı İbrahim Ateş birlikte verdi.

Kartal’dan Dragos’a gidiş-dönüş 10 kilometrelik parkuru büyükler genel erkeklerde Mestan Turhan birinci, Ege Yolöldüren ikinci, Fatih Korkunç üçüncü tamamladı. Büyükler genel kadınlarda birinci Ezgi Kaya, ikinci Hatice Yıldırım, üçüncü ise Remziye Erman oldu.