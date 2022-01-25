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Uğur Mumcu, Gaffar Okkan... Acı anma

#Uğur Mumcu#Gaffar Okkan#Kemal Kılıçdaroğlu
Uğur Mumcu, Gaffar Okkan... Acı anma

Türkiye dün 24 Ocak 1993 günü Ankara’da otomobiline bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 24 Ocak 2001’de Diyarbakır’daki silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu andı.

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GAZETECİ yazar Uğur Mumcu’nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı’nda toplanan vatandaşlar, otomobiline yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı. Mumcu’yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun fotoğraflarını anıta bıraktı. Sonra da Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen ve CHP milletvekilleri ve üyelerinden oluşan heyet de Mumcu’nun ailesini evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ziyaretin ardından da Faili Meçhuller Anıtı’na karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: ACISI DİNMEDİ

Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcu’nun ölümünün üzerinden 29 yıl geçtiğini anımsatarak şöyle dedi: “O unutulmadı, unutulmayacak. Medya dünyasının önemli bir temsilcisiydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Bir olay olduğu zaman bütün ayrıntılarıyla kamuoyunu bilgilendirme konusunda bir gazetecinin nasıl çaba göstermesi gerektiğini ondan öğrendik. Ama onu katlettiler. Acısı dinmedi, dinmeyecek. Onun önderliğinde, onun yol göstericiliğinde bütün medya dünyasının ortak çaba harcaması benim en büyük arzumdur. Eğer biz olayların ayrıntılarını öğrenebilirsek, kamuoyuna bütün bu ayrıntıları bir şekliyle aksettirebilirsek gazeteci olarak görevimizi yapmış oluruz. Kimse Uğur Mumcu’yu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman her yerde her ortamda saygıyla anacağız.”

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Umag Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu Sesleniyor” etkinlik programı kapsamında ikinci anma da Mumcu’nun Cebeci
Asri Mezarlığı’ndaki anıtmezarda oldu. Akşam da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Adalet yoksa gelecek de yok” başlıklı söyleşi yapıldı.

Uğur Mumcu, Gaffar Okkan... Acı anma

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KILIÇDAROĞLU: 3. İTTİFAK KURULMASIN DİYEMEYİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şuna kesinlikle inanıyorum; bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” dedi. Kılıçdaroğlu, perşembe günü Diyarbakır’a yapacağı ziyarette de bu görüşlerini aktaracağı Diyarbakırlıların sorularını büyük bir samimiyetle yanıtlayacağını söyledi.

BABACAN’A ZİYARET

Kılıçdaroğlu dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret ederek, iki saate yakın süren bir görüşme yaptı. Görüşmede, 6 partinin ortak hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin liderler tarafından kamuoyuna aktarılmasına ilişkin takvim ile iktidara geldiklerinde bu sisteme geçiş süreciyle ilgili yol haritasının da şimdiden belirlenmesi konuları ele alındı. 6 partiden oluşan komisyon yarın bir araya gelerek, takvimi kararlaştıracak. Yol haritasıyla ilgili de yine 6 partiyi kapsayan ortak bir çalışma başlatılacak. Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısında da özetle şunları söyledi:“3. ittifak kurulabilir mi kurulabilir, kurulmasın diyebilir miyiz. Demokrasi varsa, ittifak kurmak istiyorlarsa kurulmalı, bizim de saygı göstermemiz gerekir.”

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Babacan da “3. ittifak olarak kimseyle görüşmemiz, çalışmamız yok” dedi.  

GAFFAR BABA’YI KİMSE UNUTMADI

DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda, 24 Ocak 2001’de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Diyarbakırlı birçok aile o dönem doğan erkek çocuklarına Ali Gaffar adını verirken, esnaf da iş yerlerine Okkan’ın fotoğrafını astı. Olayın, 21’inci yıldönümünde Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerde İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen törenle anıldı. Anmada konuşan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Ali Gaffar Okkan bir kamu görevlisinin, bir bürokratın bir emniyet müdürünün bir kentin gönlünde nasıl taht kurabileceğinin en güzel örneğini vermiştir. Öyle ki bu kentin her sokağı onu her çocuğu, her garibanı, her yardıma muhtaç olanı, her kadını, her erkeği onu ’Gaffar Baba’ diye adlandırmıştı. Gaffar Baba’yı kimse unutmadı” dedi. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da anıldı. (DHA)

 

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#Uğur Mumcu#Gaffar Okkan#Kemal Kılıçdaroğlu

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