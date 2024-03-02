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Uğur Kurt’u vuran polise 2.5 yıl ceza

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#Okmeydanı#Uğur Kurt#Okmeydanı Cemevi
Uğur Kurt’u vuran polise 2.5 yıl ceza
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

Okmeydanı’nda 2014’teki terör olayları sırasında ateş açınca, yanlışlıkla bir yakınının cenaze töreni için Okmeydanı Cemevi’nin bahçesinde bekleyen Uğur Kurt’u (30) öldüren polis memuru Sezgin K. 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memuru Sezgin K. bulunduğu ilden SEGBİS ile katıldı.

TAKDİR MAHKEMENİN

Son savunması sorulan Sezgin K. “Takdiri mahkemeye bırakıyorum” diye konuştu.   Mahkeme heyeti, AYM’nin kararı doğrultusunda polis memuru Sezgin K. hakkında daha önce “taksirle ölüme neden olma” suçundan kurulan hükmün iptaline karar verdi.  Suçun vasfına göre karar verme görevinin AYM’ye ait olmadığına dikkat çeken ve bu yönde hak ihlali kararı verilmediğini belirten mahkeme heyeti, “taksirle ölüme neden olma” suçundan Sezgin K.’yı takdir indirimi uygulayıp 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası bu kez para cezasına çevrilmedi. Polis memuru ilk yargılamada 12 bin 100 lira para cezasına çarptırılmıştı. 

 

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#Okmeydanı#Uğur Kurt#Okmeydanı Cemevi

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