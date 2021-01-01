Uğur Hoca'yla Biontürk randevusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşısının mucidi sayılan BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye’de ortaklaşa aşı üretim tesisi kurmak için temasa geçtiklerini açıkladı. Varank, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Biz mart ayından beri Uğur Hoca ile burada beraber iş yapmak için görüşüyoruz. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya’ya gitmesi için. Beraber üretim yapabilir miyiz diye konuşacaklar. Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Salgınla beraber insanların aşılanmasıyla insan adayları bulmakta zorlanıyorsunuz ama biz bu işe çok ciddi şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu salgının uzun yıllar devam edeceğini görüyoruz. Belki yabancı ülkelerle iş birliği yapabiliriz ama kendi aşımızın olmasını istiyoruz. Hasan Hoca defalarca Uğur Hoca ile görüştü. Birlikte araştırma merkezi açma fikri bu görüşmelerden doğdu. Biz şu anda şunu biliyoruz.

ALTERNATİFLERİ KONUŞACAĞIZ

Onların üretim kapasitelerinde bir kısıt var. ‘Beraber bir üretim tesisi Türkiye’de kurabilir miyiz’ diye bizzat gidip görüşmesini istedim. Zoom toplantıları etkili olsa da yüz yüze görüşme daha farklı. Kısa sürede gidecek. ‘Türkiye’de üretim yapabilir miyiz’ diye alternatifleri konuşacağız. Almanya açısından yasal engel yok. Fikri mülkiyet ile ilgili kısıtlama var mı, bilmiyorum. Bunları da tartışmak için gidiyor Hasan Bey. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor, özellikle kanser çalışmaları yapmak istiyor. Bunu zaten bir yola soktuk. Ortak üretim konusunu Hasan Hoca görüşecek.”

8 YERLİ AŞI, 9 İLAÇ PROJESİ





Bakan Varank, yerli aşı çalışmalarının sürdüğünü söyledi: “Salgının başında bilim insanlarımıza çağrı yaptık. Önce 14 proje, 8 aşı, 6 ilaç geliştirme projesi geldi. Daha sonra 17 projeye çıktı. Sadece TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu olarak 8 aşı, 9 ilaç geliştirme projesini desteklemeye başladık. Muhalefet, ‘Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü kapatmasaydınız işler yürürdü’ diye eleştiriyor. Enstitüyü biz kapatmadık. En son aşı üretimini 1998 tarihinde yapmış. Dünyada aşı işleri o kadar hızlı gelişmiş ki biz o altyapıyı güncelleme fırsatı yakalayamamışız. Bizim hocalarımızdan üçü faz-1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Bunların ürünlerin üretileceği tesislerde 3 tane özel sektör firmamız, Sağlık Bakanlığı’ndan dünya standartlarında üretim yapabilecekleri sertifikalarını aldı. Hatta bir hocamız pilot üretimini tamamladı. Başvurusunu Sağlık Bakanlığı’na yaptı. Onay aldıktan sonra faz-1 insan çalışmalarına başlayacaklar. Hatta bunların yapılacağı merkezlerde yerler ayrıldı, gönüllülere ilişkin tespitler yapıldı. Ocak ayı içinde bu aşıların en az bir iki tanesinde faz çalışmalarına başlamak istiyoruz.”