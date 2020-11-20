Uğur Hoca'dan yeni yıl hediyesi

Son aşama denemelerde koronavirüse karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklanan Pfizer-BioNTech’in aşısının, ABD ve Avrupa’da, aralık ayı ortasında onay alabileceği açıklandı. Tüm dünyaya umut veren aşının mimarlarından BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin “Eğer her şey yolunda giderse aralık ayının ortasından sonra Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) aşının acil durumlarda kullanımı için onay alabileceğimizi ve dağıtıma Noel’den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum” dedi.

5-8 AŞI ONAY ALABİLİR

Prof. Şahin, kriterleri geçen COVID-19 aşılarının birkaç ay içinde ülkelerin sağlık sistemlerine gireceğini söyledi. Şahin “Onay alacak ilk 5 ila 8 şirketin, birbirlerine engel olacaklarını düşünmüyorum. Piyasaya çıkan tüm aşıları diğerinden ayıracak özelliklerin, 2021’in ortalarından önce olmayacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

AŞILAR BÖYLE TAŞINACAK





Geliştirilen aşının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi, hem taşıma hem de nakliye sürecinin nasıl olacağına dair soru işaretleri cevap bulmaya başladı. Pfizer-BioNTech ortaklığındaki aşının lojistiğini sağlayacak şirket belli oldu. Anlaşmaya göre aşıları tüm dünyaya, soğuk hava depolama ve nakliye konularında uzman olan Alman lojistik şirketi ‘va-Q-tec’ ulaştıracak. Taşıma işlemi için “vakumlu yalıtım panellerinden” oluşan “termo-kutular” kullanılacak.