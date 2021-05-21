Uğur Hoca sözünü tuttu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığındaki dünkü Bilim Kurulu toplantısına BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci de katıldı. Toplantının ardından Bakan Koca’nın düzenlediği basın toplantısına da Dr. Şahin videokonferansla katıldı.

HAFTADA 2 KEZ GÖRÜŞTÜK

Toplantının açılışını yapan Bakan Koca, ilk olarak şunları söyledi: “Uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün önemli misafirlerimiz var. Salgını durdurmak için aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberdi. Değerli görüşlerine müracaat ettik. 27 Aralık’ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Neredeyse haftada 2 kez telefonla görüşmelerimiz oldu. Bir milyondan başlayarak 4.5 milyona, sonra 30 milyona, sonra 60 milyona, devamında 90 milyona ve en son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayretinizle imzalanmış oldu.”

EYLÜLDE 120 MİLYON DOZ

Koca’nın ardından söz alan Dr. Şahin, toplantıya katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Aralık’ta ilk defa 1.5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun istediği dozları hep yükseltti. Bugün 120 milyon doz olarak imza attık. Türkiye’ye haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Allah’ın izniyle aşıları Türkiye’ye getireceğiz. Türkiye’ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Uzmanlarımız, ekibinizin çalışmalarının mükemmel yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum.”

İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ

Şahin’in ardından bir kez daha söz alan Koca, Dr. Şahin’e seslenerek, “Eylül sonuna kadar 120 milyon toplam aşı Türkiye’ye gelmiş olacak. Artık ‘gelecek, olacak’ demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da artık bu aşıya erişmek istiyor, başka bir gündem maddemiz de yok hocam” dedi. Koca, şöyle devam etti: “Vatandaşımız aşı olmaktan yana. Bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli. Haziran, temmuz yoğun aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere özellikle selamları var. Başarılarınızı çok yakından takip ediyor.”

HAZİRANDA 20 YAŞA AŞI

Toplantının devamında diğer konulara da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Haziran ayında 30 milyon aşı ile birlikte 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.

6 AY SONRA RAPEL DOZ

Hastalığı geçirmiş kişilerle ilgili, 6 ay sonra rapel dozun (hatırlatma dozu) yapılması yönünde görüş var. Bu tek doz ya da çift doz şeklinde olabilir.

Özellikle vaka sayısı düşünce hastaneye yatış, yoğun bakım, entübe ve vefat eden kişi sayısına kadar etkisini göstermeye başlar. Önümüzdeki haftalarda bu sayılar daha da düşecektir.

Dışarı çıktığınızda iki metrede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Evin içinde yalnızsanız maske takmanız gerekmiyor.”

UĞUR ŞAHİN’E MUTASYON SORUSU

Bakan Koca’nın, “Aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili bilgi önemli. Hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz yapılması konusundaki fikirleriniz; iki doz aşı olanların üçüncü doz aşısını ne zaman olacağı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz” sorusuna Şahin şu yanıtı verdi: “Aşıyı 30’dan fazla virüs varyantıyla deneyimledik. Aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Hindistan varyantına karşı da yüzde 25, 30 etki gösteriyor. Yüzde 70, 75 oranında enfeksiyon koruması bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz. Hastalığı geçirmiş olanlar için üç aydan sonra bir doz yeterli. 2022’de üçüncü aşı yeterli olur.”

AÇILMA NASIL OLACAK?

”10 binin altına bugünden itibaren düşen bir rakam var. Bu kazanımı kaybetmemiz gerekiyor. Yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri arttıran, yaygın aşılamayla bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Bilim Kurulu’nun önerisi önümüzdeki hafta şekillenmiş olur. Hazirandan itibaren nasıl bir normalleşme olacağı belli olacak. Kapatmadan ziyade kişisel kontrolleri sürdürmekten yanayız. Pandemiyi gündemden çıkarmaktan başka gündemimiz olmayacak. Salgın öncesi döneme geçmek istiyoruz.”

TÜRKİYE DAVETİ

Bakan Koca basın toplantısında Dr. Şahin’i Türkiye’ye davet etti. Koca, “Haziran başında sizi Türkiye’ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye’de yapacaklarımızı değerlendirmek anlamında; üretim dahil olmak üzere” dedi. Dr. Şahin ise davete olumlu yanıt verdi: “Haziran’ın ilk yarısında Türkiye’ye gelme niyetimiz var. Türkiye’de aşı üretmek istiyoruz.” Bu sözler üzerine Koca da “Altyapı olarak günde 1, hatta 1.5 milyon üretebilme potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun” dedi.

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