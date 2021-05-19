Uğur Hoca Bilim Kurulu'nda... 90 milyon doz BioNTech gelecek

Sağlık Bakanlığı güçlü bir aşı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Bakan Fahrettin Koca, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada kampanyanın detaylarını ve yeni yapılan aşı anlaşmalarını anlattı:

10 MİLYON DOZ SINOVAC

“Sinovac’la ilgili üretim yetkisi verildi. Bu hafta için Çin’den 10 milyon dozdan fazla aşı gelmesini bekliyoruz. BioNTech’le ilgili haziran ayında 30 milyona ilave olarak temmuz, ağustos ve eylül ayında olmak üzere ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı. 90 milyonu aşan bir anlaşma. BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, perşembe günü (yarın) yapılacak Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak.

TÜRKİYE’YE DAVET ETTİK

Kendisini bizzat Türkiye’ye davet ettik. Haziran başında bekliyoruz. Bu işi Bilim Kurulu hallediyor. Bilim ne diyorsa biz o doğrultuda adım atıyoruz.” Bakan Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında sağlanabileceğini ifade etti. Koca, Sinovac için üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini de açıkladı.

RUSYA’DAN SPUTNİK-V DESTEĞİ

Rusya hükümetinde pandemi çalışmalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye’nin COVID-19 salgınının üstesinden gelmesi için Moskova’nın elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Önceki gün Moskova’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iki ülke arasında uçak seferlerinin yeniden açılması ve turizmin canlanması konulu görüşmelerin ardından açıklama yapan Golikova, “Rusya’nın sağlayabileceği en önemli katkı Sputnik-V aşısının sanayi boyutunda bir an önce Türkiye’de üretilmeye başlaması olacaktır. Aşılanan sayısının artması koronavirüs engelini aşmamızın garantisi olacaktır” dedi. Rusya, Türkiye’de koronavirüs vaka sayısında artışı gerekçe göstererek 15 Nisan ile 1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye uçuşlara ciddi kısıtlama getirmişti. (Nerdun HACIOĞLU)

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