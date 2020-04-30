Uğultu sesi bir kez daha gündemde – Uğultu sesi nedir, neden olur?

Sosyal medya uğultu sesini konuşuyor. Gizemli uğultunun ardından yayılan farklı iddialar kafalarda soru işareti bıraktı. Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlarda uzaylılara işaret edildi. Uğultunun bir başkanı nedeni olarak normalden daha alçak uçarak geçen Antonov An-12 tipi bir kargo uçağı gösterildi.Peki, uğultu sesi nedir, neden olur?

Uğultu sesi neden olur?

Uzmanlar geçtiğimiz günlerde de meydana gelen uğultu sesi ardından açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, ''‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil'' açıklamasında bulunmuştu.



Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı bir açıklamada “deprem odağından çıkan sismik dalgaların (P, S, vb.) arzkabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıkarttığı ses ve uğultular” olduğunu anlatmıştı.