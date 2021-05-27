Uğruna eşini öldürmüştü! Sözleriyle mahkeme salonu buz kesti

Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, geçen yıl 16 Aralık'ta 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i, çıkan tartışmada tüfekle 5 el ateş etti. Sadife Yüzer kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin tüm çabasına karşın Sadife Yüzer yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan Ali Riza Yüzer, tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ali Rıza Yüzer hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ali Rıza Yüzer'in ifadesine yer verildi.

'YAPTIĞIMIN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLAYINCA AMBULANSI ARADIM'

Eşi ile arasında geçimsizlik olduğunu belirten Yüzer, “Olaydan yaklaşık 3-4 gün önce aramızda yeniden tartışma ve kavga oldu. Bu tartışma sırasında eşim bana 'çocukların ikisi senden' değil dedi. Ben de evden kendimi uzaklaştırarak sakinleştirdim. Zaten her gün eşimle ev işlerini yapmadığı için tartışıyorduk. Olay günü yine bu nedenle tartıştık. Eşim yine bana hitaben 'karnımdaki çocuk senden değil' dedi. Ben kendimi bir anda kaybettim. Evde içi dolu olarak bulunan tüfeğimi alarak 5 el ateş ettim. Tüfek bana dedemden kaldı. Daha sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım hemen ambulansı aradım. Sağlık çalışanları eşimi yere yatırıp kanayan yarasına tampon yapmamı istedi. Ben de bornozla eşime tampon yaptım ardından jandarmayı aradım" dedi.

DNA TESTİ YAPILDI, BEBEĞİN BABASI ÇIKTI

Sadife Yüzer, Ali Rıza Yüzer ve ölü bebekten örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan DNA testinde çocuğunun biyolojik babasının yüzde 99.99 Ali Rıza Yüzer olduğu tespit edildi.

İddianamede 'Atılı suçu hafifletmek maksadıyla çelişkili ifadelerde bulunduğu, alınan örneklerle çocuğun biyolojik babasının şüphelinin kendisi olduğu, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği' belirtildi.

YARGILANMAYA BAŞLANDI

Ali Rıza Yüzer’in bugün Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya Yüzer, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yönetimiyle katılırken, öldürülen Sadife Yüzer'in ailesi de salonda hazır bulundu.

'ÇOK ÜZGÜN VE PİŞMANIM'

Ali Rıza Yüzer, duruşmadaki savunmasında "Çok üzgün ve pişmanım. Yaptıklarımın doğru olmadığını biliyorum. 4-5 yıldır eşimle aramızda tartışmalar ve kavgalar oluyordu. Eşim bu tartışmalarımızda çocukların benden olmadığını, kuzenim S.Y. ile birlikte olduğunu söyledi. Bu nedenle kavga ettik ve kendi annem ile kayınpederimi eve çağırdım. Kayınpederim dışarıda eşimle görüştü ve bana ‘seni kızdırmak için söylemiş' dedi. Aile büyükleri araya girince tekrar yaşantımıza devam ettik. Ancak kuşkularım iyice arttı. Evde başka erkeklere ait iç çamaşırı ve kıyafetler buluyordum. Sorduğum zaman ise benim olduğunu söylüyordu. Bu nedenle de tartıştık ve ailesini çağırdım. Karakolluk olduk. Karakolda barıştık ve yuvamı yıkmamak, çocuklarım için bazı şeyleri görmemezlikten geldim. Ama o sürekli olarak çocukların benden olmadığını söylüyordu.''

'DNA TESTİ YAPTIRDIM AMA LAF OLUR DİYE SONUCA BAKMADIM'

Eşinin ifadeleri üzerine çocuklarından biri ile daha önce DNA testi yaptırdığını belirten Yüzer, "Psikolojik olarak yıkılmıştım. DNA testi için internetten araştırmalar yaptım. Daha önce oğlumla DNA testi için kan verdim. Ama sonucu almadım. Olumlu ya da olumsuz laf söz olur, diye sonucuna bakmadım. Babasını kaybettikten sonra eşimin psikolojisi de çok bozulmuştu. Bebeği düşürmek için hap içmişti. Ben elimden geleni yaptım. Olay günü de 'Karnındaki çocuk senden değil' dedi. Tartıştık. Asılı bulunan tüfeği aldım ve doldurdum. Sonra hedef gözetmeksizin 5 el ateş ettim. Eşime tampon yapıp sağlık ekibi ve jandarmayı aradım" diye konuştu.

'BABASININ MEZARINA GİTMESİNE BİLE İZİN VERMİYORDU'

Mahkeme heyeti, öldürülen Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız'ı da dinledi. Yıldız, "Ali Rıza’nın söyledikleri her şey iftira. Ablamın telefonu bile yoktu. Babasının mezarına bile Ali Rıza izin vermeden gidemiyordu. Ablamın hayatında sürekli şiddet vardı. Ablamın kolunu kırdı ve tedavisini geç yaptırdı. Kırık kolla ablama 2,5 ton kömür taşıttı. Gecenin 12'sinde ablamı tarlaya gönderip çalıştırıyordu. Ablama hapis hayatı yaşattı. 2018 yılında ablamı dövdüğü için ablam bize gelmişti. Evimizin önüne gelip havaya ateş açtı. Ben ablamı neden dövüyorsun dediğimde bana da tornavida çekti" dedi.

Mahkeme heyeti Ali Rıza Yüzer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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