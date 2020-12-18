Uğruna arabasını veren var: Bahtiyar çılgınlığı

Öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp yere devriliyor. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çok sayıda beğeni aldı. Denizli horozunun uzun süre ötmesiyle meşhur olduğunu ifade eden Gökbudak, horozunun ünlenmesinin ardından birçok teklif aldığını ifade etti. Gökbudak, “Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 Euro’ya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim. Onu çok seviyorum. Bunu hobi olarak yapıyorum. Satmayı asla düşünmüyorum. Çalınmasından korktuğum için yanımdan ayırmıyorum. Geceleri odamdaki kafese, gündüzleri ise işyerimdeki kümese bırakıyorum” diye konuştu.

ÇEVREYE ADAPTE OLMUŞ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Denizli horozu üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, hayvanın kente has çevre koşullarına adapte olarak bugüne kadar gelen bir tür olduğunu belirtti. Ünal, “Normal bir horoz 4-5 saniye öter. Denizli horozu, 15-20 saniye hatta daha uzun süre de ötebilir. Süre uzadıkça, nefesi kontrol etmeleri zorlaşıyor. Nefesi kontrol edemeyip bazen sırt üstü düşebilirler. Buna halk arasında ‘bayılma’ adı verilir. Bayılma, Denizli ırkı horozlarda olağan bir durumdur” dedi.