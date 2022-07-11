Uganda’da Türkiye sevinci

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Uganda’nın Mbarara ve Soroti şehirlerinde kurban olarak 2 bin 225 büyük baş hayvan kesildi. Türkiye’deki vekalet sahibi 15 bin 750 kişinin yardımlarıyla kesilen kurban etleri, yoksul ailelere, yetimhanelere ve bakıma muhtaç yaşlıların kaldığı merkezlere dağıtıldı. Uganda Kızılhaç’ı ile yapılan ortak çalışma ile önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 100 bin kişi, Türkiye’den uzanan yardım eliyle sevindi.



BİZİ SEVİNDİRDİNİZ



Yardım alan kişilerden biri olan 5 çocuk annesi Maria Maganda, “Türkiye’ye minnettarız, bu kadar uzak olan bir yerden bize yardım elini uzatıyor. Bu yardımları bize ulaştıran, beni ve çocuklarımı sevindiren herkese çok teşekkür ederim” dedi.



Nakganja Jare de mutluydu: “Eşimi kaybettim, çocuklarım da başka ülkelere çalışmaya gitti. Yalnız başıma, çok zor koşullarda yaşıyorum. Bizi sevindirdiniz, bu yardımlar için minnettarız. Kurban Bayramları yaklaştığında Türkiye’den gelecek olanların yolunu gözlüyoruz, her bayramda bize yardım elini uzatıyorlar. Tanrı bu yardımları bize ulaştıran herkesi korusun, siz bizi mutlu ettiniz, sizin de mutlu olmanız için dua edeceğim.”

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HER BAYRAM TÜRKLERİ BEKLİYORLAR

Türk Kızılay Uganda Ekip Başkanı Fuat Emin, “Hayırsever bağışçıların vekaletiyle Uganda’da kurban kesiyoruz. Burada Uganda halkı adına tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi: “Çok yoksul bir ülke, halkın çoğu yardıma muhtaç durumda. Bu yıl da Türkiye’den yardım gelecek mi diye bekliyorlar ve bizi burada gördüklerinde inanılmaz mutlu oluyorlar. Bu Kurban Bayramı’nda 2 bölgede kurban kesimleri yapıyoruz, bu kurban etleri 11 farklı şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere, yetimhanelere, hastanelerdeki muhtaç olanlara ulaştırılıyor. Türk Kızılay’ı, Uganda Kızılhaç’ı ile işbirliği içerisinde bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 100 bine yakın kişiye bu yardımlar ulaştırılıyor.”

3 KITADA YARDIM

Türk Kızılay, bu yıl Kurban Bayramı’nda yurt dışında Uganda, Bosna Hersek, Filistin (Kudüs-Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya olmak üzere 21 ülkede kurban kesimleri yaptı. Hayırsever 114 bin kişinin vekaletiyle 21 ülke, 50 bölgede kesilen kurbanlıklar 2 milyon 850 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.