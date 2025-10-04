Ufuk Bayraktar’a 12 yıl hapis talebi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, işyeri sahibi Ahmet Pehlivan’ın şüpheliler Ufuk Bayraktar ve beraberindeki Volkan Akbaş’ın yanına gittiği, Ufuk Bayraktar’ın “Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, onlara haftalık 25 bin TL para verin, ben onlar para kazansın diye söylüyorum” şeklinde sözler sarf ettiği anlatıldı. Ahmet Pehlivan’ın bunu kabul etmemesi üzerine Ufuk Bayraktar’ın bu defa da haftalık 10 bin TL’ye kadar fiyatı düşürdüğü belirtilen iddianamede, Pehlivan’ın kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek teklifi tekrar reddettiği ifade edildi.

İddianamede, 20 Ağustos 2025 tarihinde tekrardan mekâna gittikleri, Ufuk Bayraktar’ın sinirli bir şekilde “Seni burada barındırmayacağım görürsün” diyerek Pehlivan’a saldırıp yumruk attığı ifade edildi.

Haberin Devamı

‘YANLIŞ ANLAŞILMA’ DEDİ

Ufuk Bayraktar ise ifadesinde, müştekiden zorla para talep etmediğini, müştekiye dediği “Mahallemizin gençlerine yardım edelim” sözünün çarpıtıldığını söyledi. İddianamede, müşteki Ahmet Pehlivan’ın şikâyetinden vazgeçtiğini belirtildi. Savcılık buna rağmen, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hakkında, ‘işyerinde birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs’ suçundan 7.5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.