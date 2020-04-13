Ufak bir ihmal 2. dalgayı tetikliyor

İbrahim Kalın dün CNN Türk’te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın günlerinin nasıl geçtiğine dair soru üzerine Kalın, Erdoğan’ın Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı, doktorların tavsiyesi çerçevesinde bu tedbirlere titizlikle uyduğunu, sosyal mesafe, kalabalık ortamlara girmeme, dışarıdan konuk almama gibi tedbirleri sıkı şekilde uyguladığını söyledi. Kalın, Erdoğan’ın gece gündüz bakanlarla telefonla temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi. Kalın, sorulara özetle şu yanıtları verdi:

(Süreç ne zaman toparlanabilir?) Matematiksel kesinliğe sahip bir tarihsel öngörüde bulunmak mümkün değil. Bir şehirde bu kontrol altına alınıyor ama ufak bir ihmal, ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor.

IMF GÜNDEMİMİZDE YOK

(Türkiye’nin IMF’ye başvurması söz konusu mu?) Ekonomi de bu süreçte ihmal edilmiyor. Türk ekonomisinin bünyesi sağlam olduğu için bunları çok kısa sürede telafi etme imkânımız oluyor. Buradan çok hızlı çıkacağımızı tahmin ediyorum. IMF diye bir gündemimiz yok.

ERMENİSTAN VE İSRAİL’DEN TALEP

(Türkiye’den yardım talep eden ülkeler) Birçok ülkenin talebi var. Ermenistan’dan bir ilaç talebi olmuştu, Cumhurbaşkanımız onayladı. İsrail’den de tıbbi malzeme talebi olmuştu. Zannediyorum bu günlerde tamamlanacak. Eşzamanlı Filistin’e de tıbbi malzeme göndereceğiz.

KİMSE PANİK İÇİNDE OLMASIN

(Cuma gecesi) O birkaç saatte panik havası, marketlere, fırınlara eczanelere hücum etme durumu maalesef ortaya çıktı. Bunu önlemek için gerekli tedbirler alınacak, zamanlı bir şekilde açıklanacak ki vatandaşımız tedarikli olsun, herhangi bir panik içerisinde olmasın.”

YASAKLAR SEYRE GÖRE ŞEKİLLENİR

İbrahim Kalın ‘yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?’ sorusuna “Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günden beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu” diye yanıt verdi.