UEFA'dan Merih Demiral'a 'bozkurt' soruşturması... Alman Bakan'a ırkçılık yanıtı: Önce kendi tarihlerine baksınlar

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A Milli Takımımız, dün akşam Merih Demiral'ın attığı 2 golle Avusturya karşısında 2-1'lik tarihi zaferle adını çeyrek finale yazdırmıştı. UEFA, Demiral'ın attığı gol sonrası yaptığı bozkurt sevincine soruşturma başlattı. Siyasi isimler Demiral'a destek mesajları verirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in Demiral hakkında yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR"

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Faeser'in paylaşımını alıntılayan Mustafa Varank, "Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız! Milli futbolcumuzun gol sevincini "ırkçılık" olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz." tepkisinde bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." mesajını verdi.

"UZUN UZUN YAZMAYA GEREK YOK"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Merih Demiral'ın sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notunu düştü.

"EVLADIMIZI YEDİRMEYİZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, UEFA'nın almış olduğu karara tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Fatma Şahin, "İnsanlığa dair tüm değerleri paramparça eden İsrail’e söyleyecek tek sözleri yok ama aslan gibi bir evladımıza “bozkurt” yaptı diye anında soruşturma açmış UEFA. Sayın Bakanımız gerekeni yazmış ama ben anneyim, beni oraya getirmeyin :) Evladımızı yedirmeyiz!" ifadelerini kullandı.

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"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Merih Demiral gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına ilişkin, "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." demişti.