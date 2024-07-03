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UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma... Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez! Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı!

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#Merih Demiral#UEFA#Dışişleri Bakanlığı
UEFAdan Merih Demirala soruşturma... Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 16:44

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya maçında bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından açılan disiplin soruşturmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.

ALMAN BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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#Merih Demiral#UEFA#Dışişleri Bakanlığı

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