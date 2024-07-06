UEFA kararına tepki yağdı: Futbol tarihine kara leke

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FRANSA’YA NİYE ‘HOROZ’LANIYORSUN DİYORLAR MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Zirvesi dönüşü, “Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığı’mız bunların yetkililerini çağırdı, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı önyargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir” denildi.

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TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: MAKSADINI AŞAN KARAR

“Bu ceza, çifte standartlı, önyargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. ‘Bizim Çocuklar’ kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: TAMAMEN SİYASİ

Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA tarafından verilen 2 maç men cezası futbol tarihinde unutulmayacak bir kara leke olarak yerini alacaktır. UEFA tarafından verilen bu cezanın, sporla da sporun ahlak ve evrenselliği ile de bir bağı yoktur. Tamamen siyasi bir yaklaşımın yansıması olan bu kararla, milli sevincimize gölge düşürmek istenmektedir. Siyasi bir baskı sonucu verilen ve tamamen taraflı bir şekilde verilen bu ceza, sevincimize de milli heyecanımıza da gölge düşüremeyecektir.

ÇİFTE STANDART

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Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

UEFA’nın hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral’a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir.

İYİ PARTİ’DEN BOZKURT TEKLİFİ: ULUSAL SEMBOL OLSUN

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bozkurt işaretinin Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Bozkurt işaretinin kullanımının yasaklanamayacağı, Türklüğü temsil eden işaretin kültürel ve sportif etkinlikler dahil ulusal ve uluslararası faaliyetlerde sergilenmesinin ceza oluşturmayacağı teklifte yer aldı. Teklifin gerekçesinde, Bozkurt işaretinin tarihte yer alan bütün Türk devletlerinde kullanıldığı, Türkiye’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de Bozkurt’u ulusal sembol olarak ilan ettiği ve birçok yerde kullanılması için talimat verdiği ifade edildi.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: SON DERECE HATALI

UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığını göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: HAZIMSIZLIK, İLKELLİK

Tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karar. Irkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi, utanç duyulacak bir ilkelliktir. Bozkurt simgesine hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür. UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir. Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımı’mızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır.

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CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: HAKKANİYETSİZ

UEFA’nın milli futbolcumuz Demiral’a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımı’mız bu tutuma en güzel yanıtı müsabakada verecektir.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN: MERİH’İN HEYKELİNİ DİKECEĞİM

Cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonu’nu lanetliyorum. Size söz, Merih Demiral’ın Bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim. Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım.