Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorum

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ambulans Servisi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hamdullah Dalgıç, 23 Mart'ta 1'i kız 2'si erkek olmak üzere üçüz bebek sahibi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan Dalgıç, buna rağmen kendini izole ederek bebeklerinden uzak durmaya çalıştı. Ancak eşi Semanur Dalgıç salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken Dr. Dalgıç, adlarını Mustafa Yiğit, Ali Aslan ve Zehra verdiği çocuklarına annesi Remziye Dalgıç (58) ile beraber bakmaya başladı. Annelerinden koronavirüs bulaşan çocuklar babaları ve babaannelerini de enfekte etti. Koronavirüse yakalanan Dalgıç ailesi aynı çatıda karantina sürecini geçirerek koronavirüsü yenmeyi başladı.

'ÇOCUKLAR BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADI'

Zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Eşim koronavirüse yakalanmasının ardından kaldığımız apartmandaki bir dairede karantinaya alındı. Bu süreçte annemle birlikte çocuklara baktık. Zorlu bir süreçti. Üçüzler anne şefkatine ihtiyacı olduğu bu dönemde annelerinden uzak kalıyordu. Çocuklar anneyle sıkı temas halinde olduğu için maalesef koronavirüse yakalandı. Onlarda ateş ve öksürük belirtileri oluştu. Bu süreçte uykusuz kaldık. Onların tedavisini yapmaya çalıştık. Çocuklardan bana ve anneme bulaştı. Çocuklarıma ve eşime aynı evde bakmak zorunda kaldık. Çocuklar büyük sıkıntılar yaşadı. Eşim çocuklarımıza dokunamadığı için çok ağlıyordu. Bu hastalığı çok zor şartlarda atlattık" dedi.

'EŞİM TEK BAŞINA AĞRILAR ÇEKERKEN ONUN YANINDA OLAMIYORDUM'

Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini söyleyen Dalgıç, "Eşim tek başına karantinadayken ağrılar çekerken onun yanında olamıyordum. Eşim de çocuklara bakamadığı için çok üzülüyordu. O üzüntüsü beni çok etkilemişti. Sonra ben koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrısı vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok. Anneniz pozitif, kimse yok, tek başınasınız evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorum. Herkesin koronavirüs tedbirlerine uymasını istiyoruz" diye konuştu.