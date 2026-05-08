‘Ucuz ürün’ tuzağı… 2 milyarlık vurguna soruşturma

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘nitelikli dolandırıcılık’ soruşturmasında, sosyal medyada ‘ucuz ürün’ satışı vaadiyle vatandaşları kandıran şebeke çökertildi. 14 ilde eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ ve örgüt faaliyeti çerçevesinde ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla gözaltına alındı. 19 şüpheli hesapta 943 milyon 549 bin 167 TL para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 90 vatandaşın hedef alındığı tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı kişiler adına açılan hatlar üzerinden sahte hesaplar kurarak vatandaşlara IBAN gönderdiği, parayı aldıktan sonra mağdurları engellediği belirlendi.

‘BEĞEN-YORUM YAP KAZAN’ TUZAĞI

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde ise ‘internetten para kazanma’ vaadiyle kurulan sistem deşifre edildi. Şüphelilerin, vatandaşları Telegram üzerinden yönlendirip farklı hesaplara para yatırttığı ortaya çıktı. Büşra K. A. isimli vatandaşa internet üzerinden online alışveriş sitesindeki ürünleri beğenip yorum yapması karşılığında ücret ve hediyeler kazanacağı vaadinde bulunuldu. Teklifi kabul eden Büşra K. A., iş için anlaştığını düşündüğü kişilerle Telegram üzerinden iletişime geçti. Belli bir süre bu şekilde çalışmaya devam eden Büşra K. A., daha sonra başka bir internet sitesi üzerinden kayıt yaptırıp suç şebekesi ile hesap bilgilerini paylaştı. Büşra K. A., farklı zamanlarda farklı banka hesaplarına toplam 443 bin 470 TL para gönderdi. Mağdurun şikâyeti üzerine Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini belirledi. Şüphelilerin hesaplarında 980 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi. Paraların yasadışı bahis siteleri ve kripto para alımı üzerinden başka hesaplara aktarıldığı da tespit edildi. 8 ilde yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün lideri Suriye uyruklu Abdurrahman A. aranıyor.