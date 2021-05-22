‘Ucuz provokasyondu, Akşener’i Rize halkı sahiplendi’

“Bu ziyaret, İkizdere’de insanımızın yanında durmak, topluma umut vermek için yapıldı. Ziyaretimiz bütün Türkiye’de yaptığımız gibi Rize’de de esnafla sohbet etmek amacını taşıyordu. ‘Ucuz provokasyona’ rağmen halk Meral Akşener’i sahiplendi ve sokaklarda ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’ sloganıyla yolcu edildi.”

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