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ANKARA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Ucuz provokasyondu, Akşener’i Rize halkı sahiplendi’

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‘Ucuz provokasyondu, Akşener’i Rize halkı sahiplendi’

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, dün Meclis’de düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Meral Akşener’in önceki günkü Rize gezisinde yaşananları şöyle değerlendirdi:

“Bu ziyaret, İkizdere’de insanımızın yanında durmak, topluma umut vermek için yapıldı. Ziyaretimiz bütün Türkiye’de yaptığımız gibi Rize’de de esnafla sohbet etmek amacını taşıyordu. ‘Ucuz provokasyona’ rağmen halk Meral Akşener’i sahiplendi ve sokaklarda ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’ sloganıyla yolcu edildi.”

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