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Ucuz tatlılardaki bu hileye dikkat! Fıstık yerine bunu kullanıyorlar... | 'Zehirlenmelere yol açabilir'

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#Baklava#Tatlı#Bayram
Ucuz tatlılardaki bu hileye dikkat Fıstık yerine bunu kullanıyorlar... | Zehirlenmelere yol açabilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 09:40

Ramazan Bayramı öncesi fıstıklı ve ucuz satılan tatlıların aslında ıspanak, yer fıstığı ve gıda boyalı olabileceğini belirten Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, tatlıda ucuz kullanılan kalitesiz malzemelerin zehirlenmelere yol açabileceğine de dikkat çekti.

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Ramazan Bayramı'na 2 gün kala, tatlıcıları da telaş sardı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenler tepsi tepsi siparişler verirken, tatlı ustaları ise merdiven altı üretimlerle ilgili vatandaşları uyardı. Tatlıcılar özellikle ucuz olarak lanse edilen tatlılardaki oyunlara dikkat çekerken fıstık yerine ıspanak bile kullanılabildiği söyledi.

Ucuz tatlılardaki bu hileye dikkat Fıstık yerine bunu kullanıyorlar... | Zehirlenmelere yol açabilir

İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren tatlıcı Zeynep Geyik, Ramazan Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını belirtti. Geyik, "Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluğumuz başladı. Ancak Antep fıstığının kilogram fiyatı bin 500 TL'ye dayandı. Bu sebeple tatlı fiyatları da arttı. Bazı tatlıcılar ucuz fıstıklı tatlı satıyor ancak bunlar ya gıda boyalı ya da katkı maddeli. Vatandaşlar bunlara dikkat etmeli" dedi.

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Ucuz tatlılardaki bu hileye dikkat Fıstık yerine bunu kullanıyorlar... | Zehirlenmelere yol açabilir

 "KEYİFLE TATLI YERKEN ÜZÜLMEYİN"

Antep fıstığının hilesinin çok olduğuna vurgu yapan Geyik, "Maalesef son dönemlerde tatlı yaparken hileleri de artmaya başladı. Yer fıstığını, bezelyeyi veya ıspanağı artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. Tatlıda kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye de neden olur. İyi bir tatlı ortaya çıkartmak için malzemeden kaçınılmaması gerekiyor. Keyifle tatlı yerken üzülmeyin" diyerek merdiven altı üretimlere karşı uyardı.

Ucuz tatlılardaki bu hileye dikkat Fıstık yerine bunu kullanıyorlar... | Zehirlenmelere yol açabilir

Ucuz tatlılardaki bu hileye dikkat Fıstık yerine bunu kullanıyorlar... | Zehirlenmelere yol açabilir

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#Baklava#Tatlı#Bayram

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