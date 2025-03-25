‘Ucuz baklava’ yerken sağlığınızdan olmayın

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Bayramda misafirlere ikram edilen geleneksel tatlılardan baklava üretilen imalathanelerde Ramazan ayının son günlerinde yoğun mesai başladı. Bayramlık tatlı için sipariş vermeyi düşünenler, bütçesine ve damak tadına uygun baklavanın satıldığı yer arayışına girdi. Pastane ve fırınlarda cevizli baklava kilosu 400 ila 600, antepfıstıklı baklava ise 800 ila 1000 lira civarında satışa sunuldu. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu “Çok ucuza baklava yerken sağlığımızı tehdit etmemesi gerekiyor. Glikoz gibi şeker şurubundan üretilen tatlıların fazla tüketimi obezite, kalp damar hastalığı, kanser, diyabete neden olabilir. Hijyen ortamına uyulmayan ortamlarda muhafaza edilen ceviz, fıstıkta oluşabilecek küflenme sebebiyle aflatoksin benzeri toksinler kansere neden olabilir” dedi.