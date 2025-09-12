Üçüz babası oldu işi bırakmak zorunda kaldı! Aksaray Valisine yardım çağrısı: Sürekli kucakta gezdiriyoruz

Haberin Devamı

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Caner Dönmez ile dünyaevine giren Bahar Dönmez, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 20 Haziran'da sezaryenle gerçekleştirilen doğumla üçüzleri Musa Eymen, Önder Asaf ve Muhammed Talha’yı kucağına aldı. Çocukları şu anda 84 günlük olan çift, üçüzlerine bakmakta zorlandı.

Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan Caner Dönmez, bebeklerine bakmak için fabrikadaki işini bırakarak gündelik işlere gitmeye başladı.

İlk bebeklerinin üçüz olmasına zorlandıklarını belirten Bahar Dönmez, “İlk bebeklerim olduğu için bakmakta zorlanıyoruz. Bez, mama masrafları fazla olunca çocuklarımıza yetişemiyoruz. Bir de eşim çocuklara bakmama yardım etmek için çalışmıyor. 8 ayın sonunda doğum gerçekleşti. Sonrasında masraflara yetişemeyince yardıma başvurduk ama bir netice alamadık. Bizim üçüz olunca ailede herkes şaşırdı. Hastaneye gidince gören herkes şaşırıyor. Eşimin yakınları da bebeklere bakarken bana yardım ediyor. Tek başıma yapamam, her çocuğa bir kişi lazım” dedi.

Bebeklerine beşik alamadıkları için yerde yatırdıklarını söyleyen Bahar Dönmez, “Her annenin hayali olan beşik ile bebek arabası ama biz onları alamadık” dedi. Dönmez, şöyle konuştu:

“Üçüz olunca maddi durumumuz elvermediği için beşik ve bebek arabası alamadık. Kıyafet konusunda da aynı sıkıntı var. 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Allah’ım bize de üç tane çocuk nasip etti, çok mutluyuz. Aksaray Valimizden destek ve yardım bekliyoruz. Çocuklar büyüdükçe mama yetmiyor. 900 gramlık mama, önce iki saatte bir veriliyordu, şimdi bir saate düştü.

Sürekli acıkıyorlar. Günde bir paket mama gidiyor. Anne sütünü de sırayla 10’ar dakika emziriyorum. Kendi sütüm de üçüz olunca yetmiyor. Bezleri yetmiyor. Bir paket mama bin lira oldu. Her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bebeklerim beşikleri olmadığı için yerde yatıyor. Sürekli kucakta gezdiriyoruz. Sağlık ocağına giderken bile kucağımızda götürdük. Görenler ‘Maşallah normal mi, tüp bebek mi?’ diyorlar. Normal deyince çok şaşırıyorlar. Üçüz çocuklarım için yardım bekliyorum.”