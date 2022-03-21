Uçuşlarda HES kodu kalktı mı? Pegasus ve THY'den açıklama

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Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.

Pegasus'ta ise "Pegasus Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden HES kodu sorgulaması olmadan uçak bileti alabilirsiniz. Uçuş süresince maske kullanım zorunluluğu devam edecektir." bilgisi yer buldu.

