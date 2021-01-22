Uçuşlar yasaklandı mı, hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? Bir ülke daha eklendi! İşte yurt dışı uçuş yasağı olan ülkeler

Hangi ülkelere seyahat yasağı getirildiği son gelişmeler ile takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi. İngiltere'de virüsün mutasyona uğraması sonrası Brezilya'nın da eklenmesiyle Türkiye toplam 4 ülkeye seyahatlerini durdurdu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre, bu ülkeler İngiltere, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya oldu.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.

BİLETLER İPTAL Mİ EDİLECEK?

Konuyla ilgili henüz THY ya da diğer hava yolu şirketlerinden açıklama gelmedi. Açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

THY'DEN MASKE UYARISI

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi uçağa binecek yolcuları maske konusunda uyardı. Son zamanda oldukça popüler hale gelen ventilli maskelerle ilgili açıklama yaşan THY Genel Müdürü Ekşi, kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.