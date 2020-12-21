Uçuşlar iptal mi oldu? Hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? İşte Türkiye'nin seyahat yasağı kararı verdiği 4 ülke

Hangi ülkelere seyahat yasağı getirildiği son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs salgını devam ederken, İngiltere'de virüsün mutasyona uğraması Avrupa'yı harekete geçirdi. İngiltere'ye uçuşlar bir çok ülkeden durdurulurken Türkiye de yeni bir adım attı. Alınan karara göre, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurulma kararı alındı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin karşılıklı yapılacağını duyurdu.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçuşları durdurulan ülkelerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca şunları ifade etti;

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.

Türkiye'ye gelmekte olan uçaklarla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." dedi.

BİLETLER İPTAL Mİ EDİLECEK?

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi.

SHGM'DEN AÇIKLAMA

İngiltere'de hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması ve bulaş hızının yüzde 70 daha fazla olması nedeniyle uçuşların askıya alındığı belirten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin karşılıklı yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak SHGM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE MUTASYONA UĞRADI?

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.

Gelen son dakika haberine göre; Belçika'da da virüse rastlandı. New York Times'ın haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti de İngiltere'deki mutasyon geçiren virüsün görüldüğü ülkeler arasında...

Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde geçtiği habere göre; İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den gelen bir hastada mutasyona uğramış koronavirüsün bulunduğunu açıkladı.