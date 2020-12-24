Uçuşlar iptal mi? Hangi ülkelerle seyahatler durduruldu? İşte uçuş yasağı getirilen 4 ülke

Hangi ülkelere seyahat yasağı getirildiği, son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, İngiltere dahil bazı ülkelere mutasyona uğrayan koronavirüsü nedeniyle önlemler alarak seyahatlerini durdurdu. Alınan karara göre, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurulma kararı alındı. Bu ülkelere seyahatleri olan vatandaşların ise mağdur edilmeyeceği bildirildi.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçuşları durdurulan ülkelerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca şunları ifade etti;

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.

Türkiye'ye gelmekte olan uçaklarla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." dedi.

BİLETLER İPTAL Mİ EDİLECEK?

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi.

SHGM'DEN AÇIKLAMA

İngiltere'de hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması ve bulaş hızının yüzde 70 daha fazla olması nedeniyle uçuşların askıya alındığı belirten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin karşılıklı yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak SHGM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.

İNGİLTERE'YE HANGİ ÜLKELERDEN UÇUŞLAR YASAKLANDI?

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan “B117" adlı koronavirüs (Kovid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı.

İngiltere’den yapılan uçuşlar İspanya, Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 30’u aşkın ülke tarafından askıya alındı.

Gıda ve diğer malzemelerle yüklü TIR’ların iki ülke arasındaki sınırda kuyruk oluşturduğu Fransa ise İngiltere ile olan sınırını kamyon ve feribotları da kapsayacak şekilde 48 saat süreyle kapatmıştı.