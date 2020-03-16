Uçuş yasağı getirilen ülkeler hangileri? İşte uçuş yasağı getirilen 6 yeni ülke

Türkiye genelinde alınan corona virüsü tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulundu. Bilim Kurulu toplantısın ardından açıklama yapan Bakan Koca 9 ülkenin ardından 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildiğini söyledi. Peki, hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? İşte, uçuş yasağı getirilen ülkeler.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Bakan Turhan 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuş yasağı getirildiğini bildirmişti.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuş durdurulmuştu.



Sağlık Bakanı yaptığı yeni açıklamada, Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş yasağı konuldu. Böylece uçuş yasağıgetirilen ülkeler toplam 20'ye ulaştı.