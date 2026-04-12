Uçurumun kenarındaki maçta korkunç son

Güncelleme Tarihi:
Olay, saat 09.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çırpı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden inşaat işçisi Kenan Zenginer top oynarken dengesini kaybedip yaklaşık 35 metreden yuvarlandı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içinde Zenginer'e ulaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zenginer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kenan Zenginer'in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan Zenginer'in cesedinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.