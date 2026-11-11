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Uçurumun kenarında bulduğu domatesi "gerçek hazine" ilan etti: İştah kabartan o anlar kamerada

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#Amanos Dağları#Musa Başar#Doğal Hazine
Uçurumun kenarında bulduğu domatesi gerçek hazine ilan etti: İştah kabartan o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 09:56

Hatay'da dağ yürüyüşüne çıkan Musa Başar, kayalıkların arasında kendiliğinden yetişen domatesi görünce gözlerine inanamadı. Dalından koparıp yerken yaptığı iştah kabartan yorumlarla izleyenleri gülümseten Başar, "1 milyon lira bulsam bu kadar sevinmezdim" sözleriyle doğanın sunduğu ikramı paylaştı.

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Amanos Dağı'nda gezintiye çıktığı esnada Gürlevik mevkiinde kendiliğinde yetişen domatesi afiyetle tüketmeye başlayan Musa Başar’ın arkadaşı o anları kayıt altına aldı. Domatesi yediği esnada anlatımıyla ağızları sulandıran Başar’ın görüntüsü ilgi odağı oldu. ‘Bugün gerçek hazineyi buldum’ diyerek domates yiyen Başar’ın çektiği görüntüler iştah kabarttı.

Uçurumun kenarında bulduğu domatesi gerçek hazine ilan etti: İştah kabartan o anlar kamerada

"1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim" diyen Musa Başar, "Ben doğada bugün gerçek hazineyi buldum. Dağın arkasında uçurumun kenarındayım. Kurban olduğum Mevlam, insanın rızkını veriyor bir yerlerden. Domates buldum. Rabbim verirse veriyor. Kilosu bin TL olsa yerim" dedi.

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#Amanos Dağları#Musa Başar#Doğal Hazine

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