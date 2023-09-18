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Uçurumdan yuvarlanan araçta cesedi bulunmuştu! Antalya'daki vahşette 1 kişi tutuklandı

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#Mustafa Turaç#Antalya#Cinayet
Uçurumdan yuvarlanan araçta cesedi bulunmuştu Antalyadaki vahşette 1 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 17:01

Antalya'da, uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın arka koltuğunda Mustafa Turaç'ın (23) boğazı kesilmiş ve bıçaklanmış halde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili, Bolu'da yakalanan 1'i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.Y. (38) tutuklandı.

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Olay, 14 Eylül akşamı, Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik kazası ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan 07 AGC 074 plakalı hafif ticari aracın arka koltuğunda Mustafa Turaç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Uçurumdan yuvarlanan araçta cesedi bulunmuştu Antalyadaki vahşette 1 kişi tutuklandı

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Turaç'ın boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Araç çekiciyle çıkarıldı.

Uçurumdan yuvarlanan araçta cesedi bulunmuştu Antalyadaki vahşette 1 kişi tutuklandı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat geçmeden, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1'i kadın 3 kişinin Bolu'da olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladı.

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Uçurumdan yuvarlanan araçta cesedi bulunmuştu Antalyadaki vahşette 1 kişi tutuklandı

Geçen pazar günü Bolu'dan Alanya'ya getirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra, bugün yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Uçurumdan yuvarlanan araçta cesedi bulunmuştu Antalyadaki vahşette 1 kişi tutuklandı

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#Mustafa Turaç#Antalya#Cinayet

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