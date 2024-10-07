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Uçurumdan yuvarlanan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Bolu#Kaza
Uçurumdan yuvarlanan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 13:58

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde uçuruma yuvarlanıp taklalar atarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesinin Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği H6876BC yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Uçurumdan yuvarlanan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Defalarca takla atan otomobil alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin alevleri fark edip yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Uçurumdan yuvarlanan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uçurumdan yuvarlanan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Uçurumdan yuvarlanan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Uçurumdan yuvarlanan araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Bolu#Kaza

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